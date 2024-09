Marouane Ben Jemaa préside le nouveau bureau de l’AmCham Tunisia

L’assemblée générale élective de la Chambre de commerce américaine en Tunisie (AmCham Tunisia) s’est réunie le vendredi 6 septembre 2024 à l’Hôtel Concorde les Berges du Lac et a élu son nouveau bureau qui sera présidé par Marouane Ben Jemaa.

L’assemblée, qui s’est tenue sous la présidence de Naceur Hidoussi, le président sortant, a été l’occasion d’approuver les rapports moral et financier et de prendre note du rapport d’audit établi par 4A Auditing, Advisory, Assistance & Accounting . On a procédé ensuite à l’élection des nouveaux membres du bureau. Un comité ad-hoc avait été désigné pour conduire et superviser les élections, qui sous la présidence de Salah Hannachi, membre fondateur de l’AmCham Tunisia.

Ont ainsi été élus, conformément aux statuts et aux règlements intérieurs de la chambre : Marouane Ben Jemaa, Alpha Ford (président), Fatma Rekik, Cofat (vice-présidente), Mohamed Zaanouni, Dentons (vice-président) ; Jihene Landolssi, Pfizer (secrétaire générale) et Med Ali Ben Arbia, SO Invest (trésorier), ainsi que les membres du bureau Adel Dahmani (3S); Ali Belakhoua (Starzs Electronics); Brahim Ben Ayed (General Electric Vernova); Haykel Belhassine (Citi); Hela Fourati (Taef); Houbeb Ajmi (Université Centrale); Islem Ben Mbarek (Al Badr Aerospace); Jihed Jahdour (HPE); Karim Gahbiche (Cerealis); Lamia Fourati (Onetech Group); Lotfi Debbabi (QNB); Noomane Fehri (Digital Future); Rafik Mzah (Africinvest), Riadh Chaieb (HP); Rym Bedoui Ayari (WeFranchiz).