Alerte sur les oiseaux migrateurs en voie d’extinction en Afrique du Nord

A l’occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, célébrée le 10 mai de chaque année, le WWF Afrique du Nord a souligné dans une note l’urgence de protéger les oiseaux migrateurs en voie de disparition, comme l’huîtrier pie, une espèce qui hiverne en Afrique du Nord.

Le thème de cette année, «Espaces partagés : créer des villes et des communautés respectueuses des oiseaux», souligne l’importance de préserver les habitats des espèces migratrices.

L’huîtrier pie (Haematopus ostralegus), reconnaissable à son bec rouge robuste, son plumage noir et blanc distinctif et ses pattes roses, est classé «quasi menacé» par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), écrit WWF, précisant que les estimations actuelles indiquent qu’il ne reste que 616 667 à 686 667 oiseaux adultes dans le monde.

En Afrique du Nord, cet oiseau peut être observé le long des zones côtières, notamment dans le golfe de Gabès (Tunisie), ainsi que dans plusieurs zones humides protégées par la Convention de Ramsar, dont Ghar El-Melh (au nord de Tunis) et le parc national d’El-Kala (Algérie).

Le déclin de la population d’huîtriers pies est attribué à la réduction de la disponibilité des proies, en particulier des mollusques de fond, et à la dégradation de l’habitat due à la pollution des côtes et des zones humides.

WWF Afrique du Nord appelle à des mesures de conservation plus strictes pour protéger ces espèces vulnérables et leurs écosystèmes, exhortant les gouvernements et les communautés locales à donner la priorité à la gestion durable des côtes et au contrôle de la pollution.

I. B.