AmCham Tunisie annonce le lancement du visa d’affaires aux Etats-Unis

La chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natasha Franceschi, s’est jointe aux membres de Chambre de commerce américaine (AmCham Tunisie) pour annoncer lancement, le 31 août 2022, du programme de visa d’affaires américain. Grâce à ce programme, des derniers pourront demander des rendez-vous de visa accélérés pour les voyages d’affaires aux États-Unis.

Le programme américain de visa d’affaires vise à étendre davantage les liens commerciaux entre les États-Unis et la Tunisie en aidant les membres de l’AmCham à développer des liens plus profonds avec leurs homologues américains.

«Cette collaboration entre l’ambassade des États-Unis et AmCham Tunisie est une nouvelle voie pour faire progresser les liens économiques entre nos pays et promouvoir l’environnement commercial dynamique de la Tunisie», a déclaré la chargée d’affaires.

«Nous sommes ravis de nous associer à l’ambassade des États-Unis sur ce nouveau programme de visa d’affaires, qui soutient directement les efforts continus de l’AmCham pour accroître les investissements américains en Tunisie», a déclaré, de son côté, le président de l’AmCham Tunisie, Naceur Hidoussi.

La Chambre de commerce américaine en Tunisie est une organisation non gouvernementale créée en 1989. La mission générale de l’AmCham est d’encourager les relations entre les hommes/femmes d’affaires et les entreprises en Tunisie et aux États-Unis d’Amérique afin de développer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.