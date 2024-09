Aeroitalia assurera des liaisons entre la Sicile et la Tunisie

La société à capital entièrement privé Aeroitalia a annoncé l’inauguration de la nouvelle route Catane – Tunisie à partir de décembre 2024, avec deux vols hebdomadaires tous les mercredis et samedis. Le premier vol aura lieu le 4 décembre, départ à 11h40 et arrivée à 12h55. Retour à 14h et atterrissage à 15h15.

«La Sicile est encore plus au centre du réseau Aereoitalia», écrit la compagnie dans un communiqué, précisant que les nouvelles liaisons pour la saison d’hiver 2025 sont déjà en vente.

Depuis Catane, les passagers pourront se rendre à Bergame, Olbia, Rome et Tunis.

Depuis Comiso, les itinéraires seront Bologne, Bergame, Cuneo, Florence, Parme, Pérouse et Rome.

De Palerme, il sera possible de rejoindre Bergame et Rome. Et de Trapani, la compagnie assurera la liaison entre Cuneo et Parme.

«Avec l’ajout de ces nouvelles destinations, la compagnie s’engage à consolider sa présence en Sicile, en favorisant la mobilité entre l’île, le continent et la Méditerranée», ajoute le communiqué d’Aeroitalia.

Créée en 2022 AeroItalia SRL est une compagnie aérienne italienne exploitant une flotte de Boeing 737-800 vers des destinations européennes depuis sa base à l’Aéroport de Bergame.

I. B.