Environnement : La Tunisie progresse dans la réduction des HCFC

La Tunisie a réalisé des progrès dans la réduction des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), une sous-classe de gaz et de substances fluorés qui appauvrissent la couche d’ozone et agissent comme de puissants gaz à effet de serre, a indiqué un communiqué de presse de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi).

Dans une déclaration marquant la Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone, l’Onudi a salué les progrès réalisés par ce pays d’Afrique du Nord dans la mise en œuvre du Protocole de Montréal.

Selon l’Onudi, l’action climatique de la Tunisie dans ce domaine, qualifiée d’«étape importante», a conduit à une consommation de 325 tonnes de HCFC en 2023, soit une réduction de 55% par rapport au niveau de référence, équivalent à 723,703 tonnes de Co2.

Le pays poursuit ses efforts de réduction des HCFC à travers un projet 2024-2029 mis en œuvre par l’Onudi et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en coordination avec l’Unité nationale de l’ozone (NOU) de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE).

L’Onudi a également souligné que la Tunisie a mis en place avec succès un système national de certification des techniciens et des entreprises opérant dans le secteur de la réfrigération, outre la reconversion de quatre entreprises, l’élimination de 80,46 tonnes de HCFC-141b (équivalent à 58 332 tonnes de CO 2 ) et la formation de 386 techniciens sur les bonnes pratiques en matière de gestion des fluides frigorigènes. Quelque 83 agents des douanes ont également été formés pour surveiller les importations de substances contrôlées par le Protocole de Montréal.

Les HCFC sont des composés chimiques couramment utilisés dans les mousses, la réfrigération, les aérosols, les solvants et la climatisation. Ces composés appauvrissent la couche d’ozone et contribuent au changement climatique.

La Journée internationale pour la sauvegarde de la couche d’ozone souligne l’importance de la couche d’ozone et du Protocole de Montréal de 1987 pour la protéger.

Depuis 1993, l’Onudi, grâce au financement du Fonds multilatéral, a aidé plus de 100 pays à travers le monde à mettre en œuvre des projets visant à réduire l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone.