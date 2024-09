Tunisie-Italie : Conect et Confimprese unissent leurs forces

Mission fructueuse à Tunis pour Confimprese, la Confédération italienne des micros, petites et moyennes entreprises, qui a signé un accord de partenariat stratégique avec la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), visant à renforcer la coopération économique et le développement entrepreneurial dans les deux pays.

Conect a indiqué dans un communiqué que le protocole d’accord a été signé par le président de Conect, Aslan Berjeb, et celui de Confimprese Italia Guido D’Amico, en présence de Sandro Fratini, nommé responsable de la coordination et du suivi des activités conjointes, visant à promouvoir les entreprises tunisiennes et italiennes à l’international.

«Ce partenariat s’inscrit dans un contexte international caractérisé par des défis croissants pour les entreprises en matière d’import, d’export et d’internationalisation, avec pour objectif d’offrir des solutions innovantes adaptées aux besoins des entreprises tunisiennes, leur garantissant un accompagnement et une représentation efficace auprès des institutions nationales et internationales», lit-on dans le communiqué.

A travers cette collaboration, Conect et Confimprese Italia s’engagent à initier un rapprochement et un développement progressif de leurs missions respectives, à mener des actions conjointes pour accompagner les entreprises dans leurs activités d’import-export, d’investissements, de partage d’expériences et de coopération technique, à protéger les intérêts de les membres et promouvoir leur croissance internationale et de nommer le représentant de Confimprese Italia à Tunis et Conect International comme responsables de la coordination et du suivi des activités conjointes.

«L’écosystème des micros, petites et moyennes entreprises que représente Confimprese Italia estime que le modèle productif, économique et social peut soutenir la croissance des entreprises tunisiennes à travers l’échange de savoir-faire, formation, innovation et modèles économiques, cohésion territoriale», a déclaré D’Amico, soulignant également l’importance d’intensifier les échanges et de développer des stratégies visant à renforcer la collaboration déjà existante dans les mois à venir.

«Je suis très heureux de la signature de cet important protocole avec Conect», a ajouté D’Amico, annonçant l’organisation d’un événement annuel, qui se tiendra alternativement en Italie et en Tunisie, pour favoriser les relations entre les entreprises des deux pays.

Le président de Confimprese Italia a également souligné l’engagement commun, dans le cadre du Plan Mattei, pour la formation des travailleurs tunisiens. «Nous travaillerons également à l’introduction du microcrédit aidé en Tunisie, qui suscite un grand intérêt, notamment pour accompagner les startups», a-t-il conclu.

