Golf : le championnat arabe jeunes et dames s’ouvre à Tunis

La Fédération tunisienne de golf (FTG) ouvre la nouvelle saison 2024-2025 par l’organisation du championnat arabe jeunes gens et jeunes filles et seniors dames entre le 22 et le 29 septembre 2024 au golf Résidence Gammarth, qui a déjà abrité le championnat arabe hommes en 2018.

Quelque 121 golfeurs filles et garçons en provenance de 11 pays (Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Liban, Egypte, Maroc, Libye et Tunisie) seront au rendez-vous de cette échéance.

Rappelons que le magnifique parcours de la Résidence de Gammarth, qui a ouvert ses portes en 2007, était dessiné par le célèbre architecte américain Robert Trend Jones Jr.

La Tunisie, le Maroc et l’Arabie Saoudite participent avec des équipes complètes dans toutes les catégories avec 17 sportifs pour chacun des trois pays contre 15 pour l’Egypte, 12 pour les EAU, et 11 pour le Liban entre autres…

Soucieuse de développer davantage le golf dans le monde arabe et d’offrir aux jeunes l’occasion de s’aguerrir, l’Union arabe de golf (UAG) multiplie les compétitions dans l’espoir de toucher toutes les catégories des jeunes.

C’est ainsi qu’après l’épreuve U16 filles programmée pour la première fois au championnat arabe de 2022 à Hammamet dont la troisième édition sera organisée bientôt, une autre nouvelle épreuve verra le jour et sera inscrite au programme de cette édition. Elle sera réservée aux jeunes filles de la catégorie U13.

En tout, 6 épreuves seront au programme, 3 pour les jeunes filles (U13, U16 et seniors) et 3 pour les garçons (U18, U16 et U13).

Les épreuves masculines se dérouleront du 26 au 29 septembre, date de l’ultime journée et de la clôture de cette édition.

La Tunisie sera représentée à ce championnat avec 17 athlètes avides de représenter dignement notre pays et de se hisser sur le podium, et ce en dépit de la forte concurrence notamment de la part des Marocains qui dominent le golf à l’échelle arabe.

Voici la liste de l’équipe de Tunisie : Wissem Zitouni ,Hamed Abdallah, Sami Ben Youssef (U18 garçons); Mehdi Ben Youssef, Ghaith Rhimi, Salim Haouala (U16 garçons) ; Adem Bounouh, Elyes Zarrad, Mtir Bouaoun (U 13 garçons) ; Isra Bouamor, Kenza Ladhari, Eya Ladhari (Séniors dames); Yasmina Driss, Lamis Khbour, Assil Trabelsi (U16 filles); et Lina Barhoumi, Maya Stanboul (U13 filles).