Hammamet : Symposium sur l’amélioration de la productivité dans les Industries électroniques    

Un symposium dédié à l’amélioration de la productivité et des conditions de travail dans le secteur des industries électroniques se tiendra à Hammamet, du 26 au 28 septembre 2024.

Cet événement organisé par le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime), le Cluster des industries électroniques (Elentica) et le programme Score de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) portera sur «L’amélioration de la productivité dans les Industries électroniques». Il réunira des acteurs clés du secteur, des PME aux grandes entreprises, et proposera une plateforme pour le networking, l’échange de bonnes pratiques et le développement des compétences.

Le but est d’aider à créer des synergies entre les entreprises du secteur, de présenter l’approche Score (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) en mettant en lumière ses outils et avantages pour le secteur électronique, et offrir des opportunités de montée en compétences pour améliorer la productivité et les conditions de travail.

I. B.