Apport du CRT et du Cetime à l’écosystème des startups en Tunisie

«Le CRT du Cetime, une plateforme de R&D au profit des startups» est le thème d’une journée qui se déroulera le mardi 5 novembre 2024 la Novation City, la Technopôle de Sousse.

Le but de cette journée, qui se tiendra sous forme de panels de discussion, est de rappeler l’importance cruciale de la recherche et du développement pour les startups en Tunisie. Elle vise aussi à dynamiser l’écosystème des startups en Tunisie, en fournissant un cadre propice à l’innovation, à la collaboration et à la recherche et développement.

A cette occasion, le Centre des ressources technologiques (CRT) relevant du Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) présentera les ressources technologiques essentielles qu’il propose pour stimuler l’innovation et soutenir le développement industriel et façonner l’avenir des startups en Tunisie.

L’événement réunira également des entrepreneurs, des experts du secteur et des institutions de soutien, telles que l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), le Centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie (CRMN), le cluster des industries électroniques Elentica et le cluster Mecatronic.

Le Cetime est, rappelons-le, le partenaire et le conseiller technique des entreprises industrielles. Il dispose de 5 pôles de compétence (mécanique, électrique, électronique, métrologie, et énergie) qu’il met à la disposition des entreprises industrielles.

Crée en 1982 pour accompagner le développement du secteur industriel en Tunisie, il emploie plus de 120 personnes et dispose de 2 directions régionales à Sousse et à Sfax. Il dispose aussi de 14 laboratoires de contrôle pour offrir aux industriels les prestations d’analyse et d’essais dans ses domaines de compétence. Il est aussi riche d’une équipe technique compétente qui assure des missions d’expertises, de conseil, d’assistance, d’accompagnement, de formation et de qualification du personnel des entreprises industrielles

