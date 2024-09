L’Allemand Marquardt développe ses activités en Tunisie

Un nouveau site de production de l’Allemand Marquardt, spécialisé dans la production des composants électroniques pour le secteur automobile ainsi que des commutateurs et des capteurs pour l’industrie, a été inauguré, mercredi 25 septembre 2025, dans la zone industrielle Neopark El-Fejja, à Monastir.

La nouvelle unité, entrée en production en mai 2024 dans une première phase, s’étend sur une superficie couverte de 33 000m² pour atteindre à moyen terme une superficie couverte totale de 66 000 m² sur un terrain de plus de 12 hectares alloués au projet, avec des investissements totaux qui dépasseront 200 millions de dinars pour créer 1 500 emplois.

Cette nouvelle extension de Marquardt sera dédiée à la production de composants électriques et électroniques de très haut niveau technique pour l’industrie automobile, afin de servir les plus grands donneurs d’ordre de ce secteur.

Marquardt Automotive Tunisie est considérée comme l’une des plus importantes entreprises allemandes actives en Tunisie dans le secteur des industries électriques et électroniques. Elle est implantée à la zone industrielle d’El-Agba, Manouba, depuis 2014 sur une superficie 3 hectares et demi. Et emploie environ 2 200 personnes avec un taux d’encadrement de 20%.

Dr Harald Marquardt, Ceo de Marquardt Group a déclaré lors de l’inauguration du nouveau site : «En tant que fournisseur de systèmes mécatroniques, nous sommes représentés dans les domaines d’avenir qui rendent la vie des gens plus sûre, plus confortable et plus durable.» Et d’ajouter : «Nous espérons donc que notre entreprise connaîtra une nouvelle croissance dans les années à venir. Et nous continuerons à investir de manière cohérente, notamment ici en Tunisie. Cela signifie que nous prévoyons également de créer au fil des années environ 1 500 nouveaux emplois sur le site d’El-Fejja. Cela fera de Marquardt Tunisie le plus grand site du groupe Marquardt actif à l’échelle mondiale, qui emploie actuellement près de 10 000 personnes dans le monde.»

La cérémonie a marquée par la participation de Samir Abdelhafidh, ministre de l’Économie et de la Planification, Mahmoud Chouaib, gouverneur de La Manouba et S. Massent-Ktupke, chef de mission adjointe à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, ainsi que des représentants de Fipa Tunisia, l’agence de promotion des investissements extérieurs.

I. B.