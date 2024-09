L’Italien Zoppas Industries ouvre une usine à Monastir

La société italienne Zoppas Industries s’est nouvellement implantée dans la région de Sahline, au Pôle de compétitivité Monastir-El Fejja. C’est son premier investissement sur le continent africain.

L’usine, édifiée sur une superficie de 20 000 m2, a été mise en place en un temps record et elle a débuté ses activités avec une centaine d’employés. Mobilisant un investissement de plus de 5 millions de dinars, elle devrait atteindre 1 000 emplois vers la fin de 2025.

Forte d’une expérience consolidée établie de longue date dans le domaine de la conception et la fabrication de résistances chauffantes pour l’industrie ainsi que les ensembles chauffants pour l’ingénierie, Zoppas Industries est implantée dans 15 pays en Europe, en Amérique et en Asie. Elle a choisi la Tunisie pour consolider sa position sur le marché international et renforcer sa compétitivité industrielle.

Dans le cadre de l’accompagnement et du suivi continu des projets d’investissement, une équipe de Fipa-Tunisia a rendu visite à la nouvelle usine le mercredi 25 septembre et discuté de ses dirigeants des conditions de démarrage de ses activités.

