Tunis accueille le 3e Forum des énergies renouvelables en Afrique

Tunis accueillera, les 6 et 7 novembre 2024, la troisième édition du Forum des énergies renouvelables en Afrique (Refa), qui vise à promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena).

L’événement est co-organisé par le Salon international de la transition énergétique (Site), l’Association africaine de l’industrie solaire (Afsia), la Chambre syndicale du photovoltaïque (CSPV) relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), la Middle East Solar Industry Association (Mesia) et SolarPower Europe.

Plus de 100 exposants l’industrie électrique tunisienne et mondiale participeront au forum et présenteront leurs derniers produits et solutions, indiquent les organisateurs. Des discussions sont aussi prévues sur les progrès de l’énergie solaire, de l’hydrogène vert, de la mobilité électrique, de l’énergie éolienne, de l’énergie géothermique, de l’hydroélectricité et du stockage d’énergie.

Le président de la CSPV, Ali Kenzari, a souligné le fort potentiel solaire de la Tunisie, ajoutant que notre pays «cherche à porter la part des énergies renouvelables à 50% de son mix énergétique d’ici 2035, à réduire son intensité carbone de 46% et à atteindre la neutralité carbone avec un mix énergétique à 80% renouvelable d’ici 2050.» Il a ajouté que le Refa, en tant que plateforme d’investissement et d’innovation, rassemblera les principaux acteurs de l’industrie, notamment des décideurs, des investisseurs et des développeurs de projets, pour mettre en évidence les opportunités de financement et d’innovation.

Le directeur exécutif de l’Afsia, John Frédérick van Zuylen, a parlé du programme ambitieux de la Tunisie, rappelant que l’Afrique doit investir environ 70 milliards de dollars dans les énergies renouvelables pour atteindre ses objectifs à l’horizon 2030, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).