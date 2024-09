Touati : «La priorité de Zammel est la relance de la machine productive»

Selon Mustapha Touati, représentant de Ayachi Zammel, le candidat à la présidentielle du 6 octobre, incarcéré et poursuivi dans plusieurs affaires de falsification de parrainages dans son dossier de candidature, a choisi lui-même dès le début de mener sa campagne électorale via les réseaux sociaux.

C’est ce qu’il a déclaré dans son intervention dans l’émission ‘‘Houna Tounes’’, sur Diwan FM, vendredi 27 septembre 2024, en soulignant la nécessité de relancer la machine productive actuellement en panne, notamment les nombreuses entreprises publiques en quasi-faillite.

Le secteur agricole doit également être redynamisé afin de relancer la croissance économique en berne et de créer des emplois, a insisté Mustapha Touati, en soulignant d’importance d’encourager les jeunes à créer les richesses et d’inciter les secteurs public et privé à se mettre à niveau et à innover.

Touati a par ailleurs estimé que l’Etat doit payer ses dettes envers les caisses sociales afin de leur permettre de rééquilibrer leurs finances et d’améliorer leurs services aux citoyens.

Quant aux entreprises publiques que l’Etat n’a pas réussi à réformer et à sauver de la faillite, et ce malgré tous les efforts et les moyens humains et financiers investis à cet effet, il serait plus judicieux et plus rentable à terme de les céder au privé qui est mieux à même de les relancer.

Ayachi Hammami est favorable à la levée de la compensation des produits de première nécessité, à condition d’améliorer les salaires afin qu’ils puissent suivre la courbe haussière du coût de la vie.

I. B.