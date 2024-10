L’association Intersection dénonce la condamnation de Siwar Bargaoui à 12 ans de prison

L’association Intersection pour les droits et libertés a fermement dénoncé la condamnation de Siwar Bargaoui, membre de l’équipe de campagne du candidat Ayachi Zammel et trésorière du parti Azimoun, à quatre peines de prison, de 3 ans chacune (12 ans de prison).

Suite à ce jugement rendu, ce mardi 1er octobre 2024, par la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis 2 dans le cadre de quatre affaires séparées de «falsification de parrainages», l’Association a dénoncé un « procès politique » et a appelé les autorités à la libération de Siwar Bargaoui et à l’abandon des charges retenues contre elle.

Dans son communiqué, l’association Intersection a également pointé du doigt « des violations et le harcèlement ayant visé Siwar Bargaoui, notamment lors de son interrogatoire » et a dans ce contexte appelé « à cesser de cibler les opposants politiques et de les jeter en prison dans le but de les exclure des prochaines élections présidentielles et de les décourager d’y participer ».

Notons qu’Ayachi Zammel, candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain, a également écopé de 12 ans dans ces quatre affaires et pour les même accusations.

Y. N.