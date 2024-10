Présidentielle : le candidat Ayachi Zammel condamné à 12 ans de prison

La chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis 2 a infligé quatre peines de prison, de 3 ans chacune, à Ayachi Zammel, candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain, dans le cadre de quatre affaires séparées de «falsification de parrainages».

C’est ce qu’a confié le porte-parole du tribunal, Sami Semadhi à Mosaïque FM, ajoutant que l’homme d’affaires et chef du parti Azimoun a, également, été condamné à une peine d’inéligibilité.

La dite chambre a, par ailleurs, reporté l’examen de 4 autres affaires du même genre portées à sa connaissance, sachant que Zammel est toujours officiellement en lice pour la présidentielle, que des membres de son parti mènent toujours campagne pour lui, estimant que les verdicts prononcés contre lui ne sont pas définitifs.

Dans ce contexte, l’avocat Abdessattar Messaoudi a fait savoir que le collectif de défense de Ayachi Zammel va recourir à tous les moyens légaux, y compris la justice internationale, pour défendre la cause du candidat à la présidentielle.

Rappelons que ce dernier a déjà été condamné par le tribunal de première instance de Jendouba à 20 mois de prison et à l’inéligibilité à vie, et que des procès contre lui pour les mêmes accusations sont examinés par les tribunaux de Siliana, Manouba, Kairouan et Tunis 2.

