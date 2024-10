Migration : Kaïs Saïed commente  l’incident «tragique et inhabituel» de Djerba

Evoquant le naufrage d’une barque de migrants illégaux survenu hier matin, lundi 30 septembre 2024, au large de l’île de Djerba, Kaïs Saïed a qualifié cet incident de «tragique et inhabituel» et donné ses instructions pour que ses circonstances soient élucidées et que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

Le président de la république, qui parlait lors de sa réunion au palais de Carthage avec Kais Saïed, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sûreté nationale, Sofien Bessadok.

Djerba n’est pas un point de départ pour les tentatives de migration irrégulière, a cru devoir expliquer le président, en faisant remarquer que certains survivants ont indiqué qu’ils séjournaient dans des appartements meublés loués à 1 200 dinars la semaine, faisant ainsi allusion à la thèse qu’il a souvent défendue et selon laquelle les flux de migrants illégaux transitant par la Tunisie sur leur route vers l’Europe participent en réalité d’un complot international visant à changer la dimension arabo-musulmane de la population tunisienne.

Selon un communiqué publié par la présidence de la République, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes sortes de crimes et garantir la sécurité des citoyens où qu’ils soient et à tout moment.

A rappeler qu’une embarcation transportant entre 57 et 60 migrants irréguliers, parmi lesquels des enfants et des femmes, a fait naufrage lundi à l’aube au large de l’île de Djerba. Selon le dernier bilan, 15 corps ont été repêchés, dont ceux de femmes et de bébés.

