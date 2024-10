Collecte frauduleuse de dons : Un couple arrêté à Ennasr

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un homme et de son épouse pour arnaque et collecte frauduleuse de dons au nom d’une association.

Dans son communiqué publié ce jeudi 3 octobre 2024, la DGSN a précisé que l’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un couple collecte des dons financiers sans justification légale auprès de commerces et d’entreprises et ce au nom d’une association qu’ils prétendent présider.

La brigade de la police judiciaire de l’Ariana est parvenue à arrêter les deux suspects à la cité Ennasr, alors qu’ils étaient en possession de nombreux reçus de dons au nom de ladite association.

Le Parquet a ordonné leur mise en détention et a décidé de les poursuivre pour fraude, escroquerie et blanchiment d’argent, alors que l’enquête se poursuit, ajoute la DGSN.

Y. N.