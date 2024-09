Ariana : Interrogations au sujet du «mall culturel» d’Ennasr

Le mall prétendument culturel, situé à quelques dizaines de mètres de l’arrondissement municipal d’Ennasr, relevant de la municipalité de l’Ariana, est un dossier opaque à plus d’un titre qui mérite d’être ouvert.

Elyes Kasri *

Ce dossier mérite d’être ouvert tant pour sanctionner les éventuels dépassements et abus dont il semblerait avoir profité que du préjudice considérable qui semble devoir en découler pour le voisinage immédiat et toute la cité Ennasr.

Du changement, dans des conditions obscures, d’un lot de terrain à vocation culturelle (d’où l’appellation singulière et que certains trouvent trompeuse de mall culturel) qu’au dépassement apparent des normes de construction (COS et CUF, etc.), en plus du mutisme des autorités au sujet des circonstances et péripéties administratives de ce bâtiment gigantesque implanté en pleine zone résidentielle déjà saturée, ce projet d’un promoteur déjà aux prises avec la loi pour maints autres dépassements, mérite d’être ouvert pour être éventuellement transformé soit en une institution véritablement culturelle, dans ce qui est communément qualifié de désert culturel, en attendant un centre culturel qui peine à sortir des boites et parapheurs de l’administration, ou médicale pour renforcer l’image de la cité Ennasr comme destination de tourisme médical.

Le statu quo d’un chantier gigantesque à l’arrêt ou d’un mall commercial en pleine agglomération urbaine qui souffre déjà d’un excès d’embouteillages et de nuisances diverses ne peut que précipiter l’agonie de la cité Ennasr et préfigurer une anarchie urbaine de la Tunisie de demain.

* Ancien ambassadeur.