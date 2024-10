Présidentielle en Tuisie : Samedi dès minuit silence électoral, dimanche place aux urnes

Ce samedi 5 octobre à minuit marque la fin de la campagne officielle de la présidentielle en Tunisie, attendue dimanche 6 octobre 2024.

Les candidats et leurs soutiens ont jusqu’à minuit pour convaincre, ensuite, place aux urnes, sachant que les citoyens et les médias ne pourront durant cette période parler que de quelques aspects du scrutin ou du taux de participation.

Il sera donc interdit de diffuser tout message à caractère de propagande électorale et politique ou encore les sondages d’opinion via n’importe quel outil de communication, et ce, en vertu des dispositions de la loi électorale qui impose un silence électoral jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote.

Dimanche 6 octobre, les Tunisiens sont invités à se rendre aux urnes pour procéder à l’élection du président de la République et devront choisir entre les trois candidats en lice : Kaïs Saïed, Ayachi Zammel, Zouhair Maghzaoui.

On notera que le vote des Tunisiens résidant à l’étranger pour l’élection présidentielle a commencé ce vendredi et se poursuivra jusqu’à dimanche, conformément au calendrier établi par l’Instance électorale.

Y. N.