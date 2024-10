Tunis : Journée mondiale de l’Alimentation à la Cité des Sciences

La Cité des Sciences à Tunis organise samedi 19 octobre 2024.la Journée Mondiale de l’Alimentation sous le thème, «Le droit aux #aliments au service d’une vie et d’un avenir meilleurs ».

Au programme une série de conférence-débat et d’ateliers interactifs destinés à sensibiliser le grand public, en particulier les jeunes, à l’importance de la sécurité alimentaire, de la #nutrition et du développement durable.

Dans cette journée on met en lumière les enjeux mondiaux liés à la production alimentaire et à l’accès à une alimentation équilibrée pour tous, dans un contexte de changement climatique et de pressions environnementales croissantes. Elle souhaite, à travers cette célébration, encourager une prise de conscience collective sur l’importance de repenser nos modes de consommation alimentaire afin de protéger les ressources naturelles et d’assurer une alimentation saine et accessible à tous.

Les conférences :

« Alimentation durable et qualité sanitaire », Dr WERHENI RIM, Maître Assistante universitaire au Centre National de Greffe de Moelle Osseuse de Tunis.

« Vers des villes africaines plus résilientes : le projet AfriFOODlinks apporte sa contribution à Tunis », Dr BEJI CHIRAZ, Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire Zouhaier Kallel Tunis.

« L’eau : Enjeu global, gestion locale et économie circulaire », Dr RIAHI KHLIFA, Maître de conférences-Génie Sanitaire à l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab ;

« La lutte biologique, pour une agriculture résiliente dans un contexte de changement climatique », Dr KALAI GRAMI Leila, enseignante chercheure à l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie.

« Formes et Fonctions de l’éducation à la santé en milieu scolaire tunisien : cas de l’obésité » Prof. HRAIRI SAMEH, Maître de Conférences, Université Virtuelle de Tunis, laboratoire P2S, Université Claude Bernard de Lyon.

« Education à la nutrition : Promouvoir des habitudes alimentaires durables chez les élèves tunisiens pour un avenir sain. » Mme DRIDI NEJIA, Inspectrice générale de l’éducation Ministère de l’Education. Doctorante en Didactique de la biologie, Université virtuelle de Tunis.

Des ateliers et expositions seront aussi au programme :

Exposition des travaux des élèves : Sensibiliser les jeunes à adopter les bonnes habitudes alimentaires.

Atelier de sensibilisation : Nutrition saine et équilibrée, Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire Zouhaier Kallel

Atelier de dessin : Dessiner des posters pour participer au concours Mondial (FAO) de posters de la Journée mondiale de l’alimentation qui symbolisent les plats ou les recettes traditionnels, et qui illustrent l’importance d’une alimentation diversifiée, nutritive, sûre et abordable.

L’événement se déroule de 9h30 à 14h en collaboration avec plusieurs institutions nationale impliquées dans la recherche scientifique, l’agriculture et la nutrition.

Communiqué