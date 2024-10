Chine – Tunisie : Xi Jinping félicite Kaïs Saïed pour sa réélection

Le président chinois Xi Jinping a adressé mercredi 9 octobre 2024 un message de félicitations à Kaïs Saïed pour sa réélection à la présidence de la république tunisienne pat le score de 92,96%.

Xi a souligné que la Chine et la Tunisie entretiennent une profonde amitié traditionnelle. Ces dernières années, sous la direction conjointe des deux dirigeants, les relations bilatérales se sont développées de manière saine et régulière, avec des échanges et une coopération fructueux dans divers domaines et une amitié traditionnelle de plus en plus approfondie, a-t-il déclaré.

Xi a ajout que lui et Saïed avaient annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique sino-tunisien lors de la visite d’État réussie de Saïed en Chine en mai, poussant les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Le chef d’Etat chinois a déclaré qu’il accordait une grande importance au développement des relations sino-tunisiennes et qu’il était prêt à travailler avec Saïed pour saisir cette année du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques comme une opportunité de faire progresser l’amitié sino-tunisienne, d’approfondir les échanges et la coopération dans divers domaines et de promouvoir pour une croissance régulière et à long terme du partenariat stratégique sino-tunisien.

Xi est le 5e chefs d’Etat à féliciter le président tunisien pour sa réélection après l’Algérien Abdelmadjid Tebboune, les Libyens Abdel Hamid Dbeibah, Mohamed Al-Manfi et l’Egyptien Abdel Fattah Sissi.