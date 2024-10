«Écrire pour l’écran» : Concours pour de jeunes cinéastes tunisiens

Vous avez une idée de film en tête, un univers captivant ou une intrigue unique qui mérite d’être portée à l’écran? L’Espace culturel Art&A (1er rue Othmen Tlili, Laouina, Tunis), en collaboration avec Nidhal Chatta et Diletta D’Ascia, vous invite à participer au concours «Écrire pour l’écran».

Ce concours est centré sur la création de sujets de films sous forme de synopsis. Il est conçu pour ceux qui souhaitent poser les bases d’un futur scénario, en proposant un concept fort, que ce soit pour un court-métrage ou un long-métrage.

Les candidats doivent soumettre un sujet de film sous forme de synopsis, c’est-à-dire une esquisse scénaristique claire et engageante, qui préfigure le futur scénario et une note d’intention.

Le synopsis est un résumé de l’histoire du film en 5 pages maximum, préfigurant le scénario et structurant l’ensemble du récit, avec un début pour présenter la localisation spatio-temporelle de l’histoire, du protagoniste, et du conflit à l’origine de l’intrigue, une partie centrale poir développer sommairement l’intrigue et le climax, et une fin pour la résolution du conflit et de l’histoire.

Dans le synopsis, l’auteur esquisse le développement complet de l’histoire, identifie les phases principales du scénario et détermine le pivot narratif, le style, le rythme, ainsi que la structure entre l’intrigue principale et les intrigues secondaires.

En complément, une note d’intention de 3 pages maximum permet à l’auteur de préciser sa vision du film, d’exposer le thème de l’histoire et de partager ses motivations essentielles. C’est un élément clé qui aide à comprendre l’approche créative et à convaincre un producteur du potentiel du projet.

Le thème est totalement libre, et les candidats sont maîtres de l’univers qu’ils souhaitent explorer. Les œuvres soumises restant la propriété des auteurs, les dossiers complets (synopsis, note d’intention, et informations personnelles) doivent être envoyées par email à l’adresse suivante: espaceculturelartea@gmail.com

Les sujets soumis doivent respecter les critères suivants : longueur maximale de 10 000 caractères, espaces inclus ; format PDF ou Word avec l’une des police suivantes : Courier ou Times New Roman, taille 12, interligne 1,5.

Les participants doivent également joindre un fichier avec le titre du sujet ainsi que leurs données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail).

L’ouverture des candidatures a démarré le 9 octobre 2024, l’inscription sera clôturée le 31 octobre et les prix remis le 28 décembre à l’Espace Culturel Art&A.

Le jury est composé de Nidhal Chatta, Diletta D’Ascia, Nidhal Chemengui, Youssef Lakhoua et Nabil Rejaibi.