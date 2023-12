Chatta et D’Ascia lancent un atelier d’écriture de scénario

Nidhal Chatta et Diletta D’Ascia vont diriger un atelier d’écriture de scénario à l’intention de celles et ceux qui se sentent l’âme d’un conteur et d’un scénariste.

Cette première formation d’une durée de 3 jours, les 18, 19 et 20 décembre 2023 de 14h30 à 19 h30 à l’espace Art&A à l’Aouina, au nord de Tunis, aidera les amateurs d’écriture dramatique à développer leur scénario de l’idée originale à une première version forte et cohérente. Il s’agit d’un encadrement et d’un suivi personnalisé de chaque projet, le but étant aussi de professionnaliser le travail de chacun.

Des séances de pitch seront organisées afin que les candidats puissent échanger et s’initier à la présentation de leurs projets. Les deux encadreurs seront là pour commenter et analyser les différentes étapes de l’écriture : note d’intention, synopsis, pitch, traitement et éventuellement la toute première continuité dialoguée.

Les inscriptions commencent ce lundi 11 décembre sur l’infoline de la coordinatrice de l’Espace Art&A à l’Aouina au 50 615 698.

Nidhal Chatta est réalisateur et producteur. Il a été producteur exécutif pour la BBC et a signé 5 longs-métrages, 2 séries TV (documentaire et fiction) et 150 films publicitaires et clips musicaux, notamment pour le compte d’Universal Music France. Il dirige Spirit of Acting, un atelier de formation de l’acteur face à la caméra, inspiré de son expérience avec John Strasberg (Actors Studio, the Real Stage). Diletta D’Ascia est diplômée de la faculté Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) de Rome, enseignante en écriture de scénarios, spécialiste de l’œuvre de Pier Paolo Pasolini. Elle a fondé et préside l’association culturelle Gli Utopisti qui assure des formations dans le domaine du cinéma et traite les problématiques sociales notamment celle liées aux violences faites aux femmes.