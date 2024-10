La Dynamique féministe réaffirme sa solidarité avec Sonia Dahmani & Chaima Issa

La Dynamique féministe, regroupant des organisations de défense des droits des femmes, a réaffirmé ce vendredi 10 octobre 2024, sa solidarité avec Sonia Dahmani & Chaima Issa.

Le communiqué de Dynamique féministe survient après la condamnation, hier, en appel de l’activiste Chaima Issa à 6 mois avec sursis par la Cour militaire et l’émission d’un nouveau mandat de dépôt par le tribunal de Tunis à l’encontre de Sonia Dahmani chroniqueuse et avocate de son état.

« Chaima Issa et Sonia Dahmani sont poursuivies dans le cadre de déclarations médiatiques », déplore la Dynamique féministe dans son communiqué en appelant à la libération de toutes les femmes détenues « en raison de leurs activités politiques et médiatiques ou pour avoir exercé leur droit d’expression ».

La même source a également appelé à mettre fin aux poursuites contre les militantes, notamment « les journalistes, les féministes et les activistes de la société civile et femmes politiques de diverses orientations intellectuelles et politiques ».

