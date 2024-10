La Cour d’appel militaire rend son verdict dans l’affaire Chaima Issa

La Cour d’appel militaire a rendu son verdict, ce jeudi 10 octobre 2024, dans l’affaire de l’activiste Chaima Issa, membre du Front du Salut national (FSN).

Condamnée par défaut en mai dernier à an de prison ferme, Chaima Issa a comparu ce jour devant la Cour d’appel de Tunis après l’opposition faite par ses avocats et a écopé, de six mois de prison avec sursis, annonce l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek.

Rappelons que cette affaire concerne une déclaration qui remonte à 2022 sur une radio privée relative aux élections législatives lorsque Chaima Issa avait appelé les militaires à ne pas sécuriser les élections.

Y. N.