Un conflit sur les réseaux sociaux se termine en drame : Un élève en réanimation à Mahdia

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un groupe d’élèves suite à l’agression d’un lycéen, grièvement blessé et admis en réanimation.

Cinq élèves âgés de 14 à 16 ans ont ainsi été arrêtés hier et placés en détention, indique la DGSN, en précisant que le Parquet a décidé de les poursuivre pour tentative de meurtre, sachant que la victime, actuellement en réanimation, a subi une opération et souffre de multiples blessures et fractures.

De son côté, le porte-parole des tribunaux de Monastir de Mahdia Farid Ben Jha, a précisé dans une déclaration ce vendredi 11 octobre 2024 à IFM, qu’un conflit sur les réseaux sociaux est derrière ce drame et qu’une lycéenne a été été laissée en liberté en attendant sa comparution devant le juge.

Cette dernière n’a pas participé à l’agression, mais elle est suspectée d’avoir poussé ses camarades à violenter la victime avec qui elle était en conflit tout en affirmant, selon ses premières déclarations, qu’il l’importunait sur les réseaux sociaux, ajoute la même source.

Y. N.