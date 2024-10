Arts martiaux : Hamza Hamry combat Jaures Dea le 25 juin à Abu Dhabi

Le combat tant attendu entre Hamza Hamry et Jaures Dea, qui aura lieu le 25 octobre 2024 à la Mubadala Arena à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) dans le cadre du championnat ADXC, promet d’être un moment phare dans le monde des arts martiaux.

Hamry, originaire de Tunisie, et Dea, venant du Cameroun, sont deux combattants connus pour leur bravoure et leur détermination. Ce duel est perçu comme un test ultime pour les deux athlètes, et il est certain que leur affrontement sera intense. Cet événement sera parmi les moments forts de la saison, attirant l’attention des amateurs de sports de combat à travers le monde.