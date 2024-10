Octobre Rose : L’UNFT organise une journée dédiée aux femmes rurales

Dans le cadre d’octobre rose le mois dédié à la sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein, l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) organise, mercredi 16 octobre 2024, une Journée culturelle et de sensibilisation au Centre de formation agricole de Chebedda à Bn Arous.

Sous le thème « le Bien-être matériel, la santé mentale, et la sécurité alimentaire, priorités des femmes en milieu rural, cet événement se déroulera aussi l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année

Lors de cette journée, outre la sensibilisation dédiée au dépistage précoce et à la lutte contre le cancer du sein, les organisateur vont dispenser trois ateliers sur différents thème : « les stratégies de la santé mentale optimale », « l’éducation des femmes en milieu rural pour réduire les conséquences du changement climatique» et « environnement sain et alimentation saine ».

Notons que la détection précoce du cancer du sein par examen clinique des seins une fois par an, en plus des mammographies en cas de nécessité, permet de réduire la mortalité qu’il provoque de 2,5 % par an et d’éviter ainsi 2,5 millions de décès par ce type de cancer enregistrés entre 2020 et 2040 dans le monde, selon l’OMS.

Y. N.