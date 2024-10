Relâchée par la justice algérienne, la Tunisienne Donia Gueni rentre ce soir en Tunisie

La Tunisienne Donia Gueni, dont la condamnation à un an de prison en Algérie dans des circonstances très controversées a provoqué une grande polémique dans les deux pays, vient d’être libérée par la justice.

C’est ce qu’a déclaré, ce mardi 15 octobre 2024, son avocat algérien Fayçal Derouiche, à Diwan FM, ajoutant que la sanction prononcée contre elle a été levée et qu’elle va rentrer en Tunisie dès ce soir. «Le procès s’est déroulé dans de bonnes conditions», a souligné l’avocat, ajoutant qu’«elle a présenté des excuses et à déclaré qu’elle a commis une erreur en réagissant sous le coup de la colère.»

«Le verdict prononcé à son encontre est un message envoyé à tous les jeunes afin qu’ils fassent preuve de conscience et soient responsables de tous leurs actes», a encore dit l’avocat, laissant ainsi entendre que la jeune fille aurait dû éviter de dénoncer à chaud dans une vidéo sur les réseaux sociaux les harcèlements qu’elle a subis de la part de voyous dans la rue et de policiers auxquels elle s’était adressée pour porter plainte, et ce en des termes qui ont été jugés offensants pour les fonctionnaires publics algériens et pour l’Algérie tout entière.

I. B.