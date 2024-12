Tunisie : Décès d’Ikram Souissi présidente de la JCI Sfax

La Jeune Chambre économique de Sfax a annoncé le décès de sa présidente Ikram Souissi, survenu ce lundi 23 décembre 2024.

Dans une note diffusée sur sa page Facebook, la JCI Sfax a présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux proches d’Ikram Souissi, tout en lui rendant hommage et en rappelant son engagement inconditionnel et son dévouement au service des initiatives locales et du développement de la région et pour la jeunesse.

Ikram Souissi sera accompagnée à sa dernière demeure demain mardi 24 décembre à Sakiet Ezzit après la prière d’Al-Asr, ajoute la même source.

Y. N.