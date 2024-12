Météo-Tunisie : Une nuit froide en perspective

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, ce lundi 23 décembre 2024, que la nuit sera marquée par une baisse des températures qui seront comprises entre 1 et 7°C au nord et au centre et entre 8 et 12°C dans le reste des régions.

Des pluies temporairement orageuses sont également attendues dans les régions du nord et du centre et elles seront parfois abondantes sur les zones côtières nord, ajoute l’INM, qui prévoit aussi des chutes de grêle et de neige dans l’ouest du pays à plus de 800 mètres d’altitude.

Quant au vent, ils soufflera fort à très fort près des côtes avec des tourbillons de sable localisés dans le sud-est, indique encore la même source.

