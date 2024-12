Cité des Sciences-Tunis : « Les Ailes de la Cité’24 » ou Journées de l’aéronautique

La Cité des Sciences de Tunis organise (CST) mardi 24 et mercredi 25 décembre 2024, la 6e édition des Journées de l’aéronautique « Les Ailes de la Cité’24 » .

Dédié au grand public, cet évènement est organisé en partenariat avec le ministère de la Défense et l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA) en collaboration avec des sociétés, des institutions et des associations scientifiques, acteurs dans le domaine de l’aéronautique, précise la CST, en rappelant que deux événements importants seront célébrés au mois de décembre, soit la Journée internationale de l’aviation civile (le 7 décembre) et la Centenaire de l’aéroport de Laouina, construit en 1924.

Les journées de l’aéronautique réunissent les principaux acteurs du secteur, allant des professionnelles de l’aviation aux start-ups prometteuses, en passant par les institutions académiques, les experts, et les passionnés de l’aviation. Elles offrent aussi une expérience immersive et éducative pour les visiteurs de la CST, qu’ils soient des étudiants, des lycéens ou des collégiens ou grand public à travers le programme proposé, ajoute la même source.

📖 Au programme :

▪ Conférences débats grand public assurées par des professionnels du métier;

▪ Projection de Film;

▪ Compétition des planeurs pour les écoles d’ingénieurs;

▪ Ateliers scientifiques et des démonstrations;

▪ Expositions et des Stands;

▪ Spectacle des cerfs-volants et d’avions modelés et réduits;

▪ séances avec des simulateurs;

▪ Quiz des journées.