Rencontre à Tunis avec l’écrivaine italienne Donatella Di Pietrantonio

Donatella Di Pietrantonio, lauréate du Prix Strega 2024, a inauguré hier, lundi 14 octobre 2024, en Tunisie, la 24e Semaine de la langue italienne dans le monde, en rencontrant les étudiants de l’Institut supérieur des langues de Tunis (ISLT), dans ce qui s’est avéré être une intéressante opportunité d’échanges culturels.

L’initiative a été portée par l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi qui a prévu un autre rendez-vous avec Di Pietrantonio pour aujourd’hui avec la conférence sur «Le livre à une époque fragile» à son siège et mercredi à l’Université de La Manouba, avec le dialogue sur «La femme et le foyer : imbrications littéraires entre l’écriture de Donatella Di Pietrantonio et la littérature arabe», animée par le professeur Meriem Dhouib.

Di Pietrantonio est née et a passé son enfance à Arsita, une petite ville de la province de Teramo, et vit et travaille à Penne, dans les Abruzzes. Son pays, avec ses beautés et ses contradictions, est toujours présent dans ses récits, caractérisés par une écriture franche et intense, dans laquelle le registre de l’intimité ne mène jamais au sentimentalisme et parvient à toucher à des thèmes universels.