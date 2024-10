Concert du groupe italien Eugenio Via Di Gioia au Rio de Tunis

Eugenio de Via Di Gioia se produira pour la première fois en Tunisie le 18 octobre 2024 sur l’historique scène Le Rio à Tunis, lors d’un concert organisé dans le cadre de la 16e Semaine de la langue italienne dans le monde (14 – 20 octobre). Et comme artiste invitée : la jeune rappeure tunisiennne F.B.K. (Faten Ben Khaled).

Lors de cet événement promu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le groupe turinois, composé d’Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia et Lorenzo Federici, effectuera une courte résidence artistique à Tunis à l’occasion de l’enregistrement du nouvel album, qui se terminera par un concert à la salle Le Rio théâtre à Tunis.

Avec 4 albums à son actif et des tournées à guichets fermés en quelques années d’activité, Eugenio in Via Di Gioia peut être considéré comme un petit fleuron de la scène musicale italienne. Les projets parallèles au spectacle vivant sont nombreux, notamment le théâtre, les formations dans les écoles, le busking, les projets cross-média et les projets dédiés à l’environnement.