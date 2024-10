La 24e Semaine de la langue Italienne célébrée en Tunisie

Le 14 octobre 2024 s’ouvrira en Tunisie, à l’instar d’autres pays, la XXIVe édition de la Semaine de la langue italienne dans le monde (Slim), organisée comme chaque année la troisième semaine d’octobre.

Organisé par le réseau diplomatique-consulaire et les instituts culturels italiens en collaboration avec les partenaires traditionnels de la promotion linguistique (Mim, Mur, MiC, ambassade de Suisse, ​​Accademia della Crusca, CePeLL, Cgie, Rai, Società Dante Alighieri et Treccani, la Slim est devenue au fil du temps l’événement le plus important à l’échelle mondiale dédié à la langue italienne. Elle sera axée sur le thème du livre dans une année très importante pour l’édition italienne sur la scène mondiale.

L’Italie a été pays invité d’honneur lors d’événements internationaux prestigieux tels que la Foire du livre de Varsovie et la Buchmesse de Francfort, ainsi qu’en Tunisie, à la Foire internationale du livre de Tunis en avril dernier.

A l’occasion de Slim 2024, l’ambassade d’Italie en Tunisie et l’Institut culturel italien de Tunis proposent un programme d’événements riche et varié qui s’étendra de la littérature contemporaine à la musique, des ateliers d’écriture aux projections de films.

«La forte proximité géographique et culturelle entre l’Italie et la Tunisie, notre histoire commune et l’intensité des relations bilatérales représentent un terrain fertile pour poursuivre la discussion sur les échanges linguistiques et culturels qui animent les relations entre nos deux pays depuis des années», a déclaré l’ambassadeur Alessandro Prunas.

Le programme s’ouvrira avec la présence de Donatella Di Pietrantonio, l’une des écrivaines italiennes les plus importantes et lauréate du Prix Strega 2024 – qui dialoguera avec les étudiants de l’ISLT, de l’Université de la Manouba et avec le public de l’IIC dans trois les rencontres à partir de son dernier livre L’età fragili où elle abordera la valeur de l’écriture littéraire à l’époque contemporaine avec des écrivains, des professeurs et des étudiants.

Des ateliers pédagogiques dédiés à l’écriture, des couvertures de livres et une conférence dédiée à la comparaison entre lecture numérique et lecture sur papier seront au centre du programme proposé par l’École italienne de Tunis.

Des ateliers pédagogiques en italien seront également organisés avec des élèves italophones des lycées tunisiens. A l’ISLN de Nabeul, il sera question du thème de l’exil littéraire avec l’écrivain suisse italien Marco Alloni, des livres italiens traduits en arabe avec Ahmed Somai et de la relation entre cinéma et livre avec la projection du film ‘‘Les Huit Montagnes’’.

Les étudiants d’italien de l’Université de Sfax auront l’occasion de participer à une série de lectures et de rencontres avec la linguiste Francesca Malagnini de l’Université pour étrangers de Pérouse sur le thème des tendances de l’italien aujourd’hui.

Le duo Palmeri – Sciacca (guitare et hautbois) donnera un concert intitulé «Notes entre les lignes» à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis et à nouveau à l’ISLT. A la fin de la Slim 2024 en Tunisie, la musique sera à nouveau au rendez-vous avec les débuts dans le pays du groupe turinois Eugenio dans «Via di Gioia», le récital programmé à Hammamet par le ténor Stefano Secco et la mezzo-soprano Sarah M’ Punga, et l’événement «L’Italie en musique» également organisé à Hammamet par Comites-Tunisia.