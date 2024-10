L’Industry Innovation Day le 6 novembre 2024 à Tunis

La nouvelle édition de l’Industry Innovation Day se tiendra le mercredi 6 novembre 2024 à l’hôtel Sheraton Tunis sur le thème « Tendances technologiques dans l’industrie automobile mondiale : impacts et opportunités ». Il réunira des centaines d’acteurs clés de l’industrie automobile et des technologies avancées venant de Tunisie et d’Allemagne.

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie germano-tunisienne (AHK Tunisie) et l’Association tunisienne de l’automobile (TAA), avec le soutien de la GIZ Tunisie, des experts nationaux et internationaux se réuniront autour d’une série de conférences enrichissantes afin d’explorer les tendances technologiques du secteur ainsi que les impacts et opportunités réelles pour la Tunisie.

Les participants auront également la possibilité de découvrir de nombreux exposants du secteur.

L’industrie automobile en Tunisie est un véritable enjeu avec 12% de croissance annuelle, 65 % des entreprises du secteur qui sont totalement exportatrices et un PIB annuel qui avoisine 4%. Pour relever les défis majeurs liés à l’attractivité et à l’ouverture des marchés dans un contexte d’un écosystème en perpétuelle transformation, la Tunisie doit impérativement s’adapter et innover.

L’Industry Innovation Day constitue une plateforme essentielle pour challenger cette innovation, favoriser des liens commerciaux et attirer des investissements.

La recherche opérationnelle devient donc un axe stratégique pour identifier les tendances clés qui façonneront l’avenir de cette industrie.

Les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site dédié.