IID 2024 : le secteur automobile tunisien met le cap sur l’industrie 4.0

La troisième édition de l’Industry Innovation Day (IID), qui s’est déroulée le mercredi 6 novembre 2024 à Tunis, a permis de dresser un état des lieux du secteur automobile tunisien.

À travers les conférences, les panels et l’exposition, les participants ont eu l’occasion d’échanger sur les expériences et les meilleures pratiques avec des experts internationaux et nationaux, afin de renforcer la compétitivité de la Tunisie sur la scène mondiale.

Le secteur de l’industrie automobile tunisien compte 250 entreprises, employant plus de 95 000 personnes, pour des investissements estimées à 2,3 milliards d’euros en 2023. Il représente 52% des exportations industrielles et 3,4% du PIB.

L’IID a également permis aux professionnels du secteur d’explorer les enjeux liés à la transition vers l’industrie 4.0 et l’électrification des véhicules.

Les discussions ont aussi porté sur la nécessité de réduire l’empreinte carbone des produits en innovant dans les processus de production tel que suggère l’étude présentée sur «Les meilleures pratiques en termes de digitalisation, de tendances technologiques et de R&D dans l’industrie automobile» .

La Tunisie est bien positionnée pour devenir un hub africain dans le domaine de la conception et de l’ingénierie automobile, répondant aux exigences d’un marché en pleine transformation. En capitalisant sur ses compétences en ingénierie et en recherche et développement (R&D), notre pays peut non seulement répondre aux défis actuels mais également contribuer à un avenir durable pour l’industrie automobile.

L’événement a souligné l’importance d’une collaboration étroite entre les industriels, les fournisseurs, les autorités publiques et les centres de recherche pour co-construire un avenir durable et compétitif pour l’industrie automobile tunisienne. Il a été organisé par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) et la Tunisian Automotive Association (TAA), avec le soutien de la GIZ Tunisie.

I. B. (avec communiqué).