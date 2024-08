Jendouba : l’Etat cède un terrain de 10 ha à l’investisseur japonais Sumitomo    

Réunie le 15 août 2024, la commission consultative nationale des opérations immobilières, relevant du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, a examiné cinq dossiers et en a approuvé un qui concerne la cession d’un terrain domanial de 10 hectares dans la zone industrielle Ertiyah 2 à Jendouba.

Cette cession vise à étendre une unité de production de composants électriques pour l’industrie automobile, permettant ainsi de créer plus de 4 000 emplois, indique le ministère dans un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Selon l’investisseur japonais, Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia, entreprise spécialisée dans la fabrication de faisceaux électriques pour les voitures électriques de la marque Mercedes, cette extension sera érigée sur une superficie de 10 hectares, dont 5 hectares couverts, et créera 1 920 emplois, et non 4000 comme annoncé par le ministère. A moins que l’investisseur n’ait entretemps revu à la hausse ses prévisions.

Toujours selon Sumitomo, l’investissement dans cette nouvelle unité de production s’élèvera à 91 millions de dinars (MDT) et la production de la nouvelle usine devrait démarrer en 2025.

C e sera la 3e usine de Sumitomo en Tunisie après celles de Jendouba et El-Fejja.

