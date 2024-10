Louai Chebbi déplore «l’absence de contrôle et de transparence» dans les emprunts de l’Etat  

«L’année dernière [2023], et dans le cadre de la politique du compter sur soi, l’Etat tunisien a eu un prêt d’un milliard de dollars (500 millions de dollars en deux tranches) de la Banque africaine d’import-export avec un taux d’intérêt surréaliste de 10,28%, c’est-à-dire 10 fois plus élevé que les taux avec lesquels notre pays empruntait au cours de ‘‘la décennie noire’’».

C’est ce qu’a écrit Louai Chebbi, président de l’organisation Alert Tunisie, dans un poste facebook, mercredi 16 octobre 2024, en rappelant qu’«hier encore [mardi 15 octobre], on a ratifié un autre accord de prêt avec le même prêteur d’un montant de 500 millions de dollars sans passer par l’adoption de la populiste Assemblée des représentants.» Et d’ajouter : «Jusqu’à maintenant, il n’y a aucune information officielle sur le taux d’intérêt relatif à ce prêt ni sur sa durée [de remboursement]. Le problème n’est plus dans l’absence de contrôle et de transparence, mais dans le fait qu’il n’y a plus personne pour poser la question, ni dans les médias ni dans l’assemblée de décorative».

I. B.