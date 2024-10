Sports : le marathon du désert suspendu à cause d’une tempête de sable

Une tempête de sable a contraint les organisateurs de la huitième édition du marathon du désert Ultra Mirage El Djerid à suspendre l’événement sportif, qui s’est tenu dans la zone touristique d’Ong Jemal, délégation de Nefta, avec un parcours qui traverse des dunes de sable et des oasis voisines.

Les organisateurs ont affirmé sur le site de la compétition qu’ils ont mis tous les coureurs en sécurité grâce à l’intervention rapide des autorités.

Au total, seules trois personnes ont été blessées, deux membres du personnel et un coureur.

L’Ultra Mirage El Djerid, organisé en collaboration avec Assurances Biat, qui se déroule chaque année dans le gouvernorat de Tozeur, au sud-ouest de la Tunisie, est une course éreintante de 50 ou 100 kilomètres que les athlètes doivent parcourir en une seule étape dans un temps maximum de 20 heures sur un parcours allant de Ong Jemal (dans les lieux de tournage du film Star Wars de George Lucas) se rend à Nefta, en passant par des oasis, des plaines et des marécages, dont Chatt Al-Gharsaa.

La huitième édition a eu lieu samedi. La tempête est arrivée alors que certains athlètes avaient déjà franchi la ligne d’arrivée.

Selon Amir Belkacem, l’organisateur de l’événement, 360 coureurs venus de 25 pays, dont des pays européens, arabes et américains, ont pris part à l’événement qui marque le début de la saison touristique à Tozeur. La première place est revenue au Marocain Rachid Al Morabity. Tous les participants de cette édition unique de l’Ultra Mirage El Djerid recevront une médaille.

Rachid Al Morabity.

«Chez Ultra Mirage, nous avons toujours prospéré pour promouvoir la participation des femmes à nos courses, en recherchant constamment des idées pour faire entrer des dames plus audacieuses dans le circuit», expliquent les organisateurs. Ils ajoutent : «Malheureusement cette année, nous n’avons pas de top3 pour l’Umed100 car la course a dû être arrêtée en raison des conditions météorologiques difficiles ! Il n’est donc que juste d’honorer nos coureuses les plus avancées de l’Umed100 de l’édition 2024». Il s’agit de la Tunisienne Hamida Shil (9e), la Britannique Stephanie Innes ((6e) et Française Héline de Souza (113e).

I. B.