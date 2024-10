Semaine de l’adaptation climatique à Tunis

La Semaine de l’adaptation au changement climatique, organisée par le WWF Afrique du Nord et le Forum national d’adaptation aux changements climatiques de Tunis (FNACC), a programmé diverses activités régionales entre le 14 et le 15 octobre et, du 17 au 19 octobre, des ateliers thématiques et des expositions à la Cité des sciences de Tunis.

La semaine, organisée avec le soutien du ministère de l’Environnement, du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et de la Giz, l’agence de coopération allemande pour le développement, propose des panels d’experts, des sessions interactives, des opportunités de réseautage et des présentations de pratiques et technologies innovantes en matière d’adaptation.

Il est plus que jamais nécessaire, soulignent les organisateurs, d’impliquer les acteurs locaux, régionaux et nationaux, les ONG, les universitaires, les startups et les médias pour explorer les stratégies d’adaptation climatique de la Tunisie et contribuer à construire un avenir plus résilient.

Les voix des personnes les plus touchées par les impacts du changement climatique ont été entendues par les décideurs mondiaux lors du troisième camp pour la justice climatique, organisé du 8 au 12 octobre en Tanzanie, en présence de jeunes militants pour le climat, initié par Greenpeace, en amont de la 29e Conférence des Parties sur le changement climatique (COP 29), prévue à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre.

Plus de 300 jeunes leaders communautaires, dont des jeunes de Tunisie, du Maroc et du Liban, ont pris part au conclave et ont partagé leurs expériences, histoires et plans d’action avec leurs homologues tanzaniens.

La jeune Tunisienne Aziza Fakher a souligné l’impact positif de la rencontre sur les jeunes de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena). «La crise climatique est désormais au centre de nos luttes dans la région, car nos vies et nos réalités locales sont profondément touchées par les crises causées par la pénurie d’eau, la sécheresse et les politiques climatiques et environnementales inefficaces du capitalisme», a-t-elle déclaré.