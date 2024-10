Tunisie : mesures fiscales en faveur des véhicules légers hybrides rechargeables

La Tunisie envisage d’exonérer des droits de douane et de réduire la TVA sur les véhicules légers hybrides rechargeables, qui passerait de 19% à 7%, et ce à partir du 1er janvier 2025.

Ces deux mesures sont prévues dans le projet de loi de finance 2025 qui sera bientôt discuté et adopté par l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts. Elles visent à rendre ces véhicules plus abordables pour un plus grand nombre de consommateurs, promouvoir le transport électrifié encore balbutiant en Tunisie et contribuer à la transition vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement.

Elles font partie des mesures incitatives pour encourager l’acquisition de véhicules légers hybrides rechargeables, l’adoption des énergies alternatives et la réduction des émissions de CO2 par les citoyens.

«Cependant, fait remarquer à juste titre nos confrères d’Automobile.tn, la législation pourrait mettre fin à un avantage jusque-là accordé aux véhicules à hybridation légère. Ces derniers, qui bénéficiaient d’un abattement de 50% des droits de douane, pourraient désormais être soumis à une fiscalité identique à celle des véhicules à moteur thermique. Cette mesure viserait à mieux aligner les politiques fiscales avec les objectifs environnementaux en concentrant les aides sur les technologies les plus propres.»

Automobile.tn indique aussi que «la TVA appliquée sur les stations de recharge domestiques (telles que les Wallbox) pourrait également être réduite de 19% à 7%, incitation fiscale visant à encourager l’installation de bornes de recharge privées pour faciliter l’adoption des véhicules hybrides rechargeables et électriques.»

Ces mesures, si elles venaient à être adoptées, pourraient ainsi renforcer la position de la Tunisie en tant qu’acteur de la transition énergétique en Afrique, tout en permettant aux citoyens de participer activement à la réduction des émissions de CO2.

La Tunisie prévoit d’atteindre 50 000 voitures électriques, 5 000 bornes de recharge et 50 MW de puissance installée en 2030, contre respectivement 500 voitures, 500 bornes de recharge et 5 MW en 2025.

I. B.