La Banque centrale de Tunisie prévoit une croissance de 1,6% en 2024

Dans l’introduction au rapport annuel 2023 la Banque centrale de Tunisie (BCT) diffusé hier, vendredi 18 octobre 2024, le gouverneur Fethi Zouhair Nouri projette une croissance de 1,6 % pour l’économie tunisienne en 2024, contre 0,4 en 2023, et ce malgré un contexte international difficile et une croissance faible de 0,2% enregistrée au 1er trimestre et 0,6 au 2e trimestre.

Cette relative reprise sera le résultat d’une amélioration des secteurs de l’agriculture et du tourisme, malgré les performances faibles de l’industrie manufacturière d’exportation et des secteurs minier et énergétique.

Concernant l’inflation, Nouri note que des signes de ralentissement ont été observés depuis 2023, mais elles n’empêchent la persistance de l’incertitude quant à l’évolution des prix, notamment en raison des tensions internationales, de la sécheresse et des pressions sur les finances publiques.

Tout en rappelant l’engagement de la BCT à surveiller l’économie pour éviter une nouvelle poussée de l’inflation, grâce notamment au levier du taux d’intérêt directeur, le gouverneur souligne aussi la gestion rigoureuse des finances publiques, qui a permis de réduire légèrement le déficit budgétaire à 7,4% du PIB en 2023.

Cependant, il a mis en garde contre le niveau encore élevé de la dette publique, qui a atteint 83% du PIB, bien que sa composante extérieure ait diminué, l’Etat recourant désormais massivement aux emprunts intérieurs.

Enfin, Nouri a présenté les grandes lignes du plan stratégique 2023-2025 de la BCT, axé sur l’innovation, l’amélioration de l’infrastructure des marchés financiers et la lutte contre l’exclusion financière.

I. B.