Tunisie-Algérie : Mohamed Ali Nafti reçu par Abdelmadjid Tebboune (MAE)

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche 20 octobre 2024 au Palais El Mouradia à Alger, Mohamed Ali Nafti, ministre des affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, au deuxième jour de sa visite en Algérie, en présence du ministre des affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, ainsi que des ambassadeurs de Tunisie et d’Algérie dans les deux pays.

À cette occasion, le ministre a transmis les salutations du Président de la République Kaïs Saïed à son homologue algérien, ainsi que ses félicitations renouvelées pour sa réélection à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire, en lui souhaitant plein succès dans ses hautes fonctions pour le bien de l’Algérie et la prospérité de son peuple frère.

Mohamed Ali Nafti a également présenté un compte rendu des principaux résultats de la réunion de travail qu’il a tenue avec Ahmed Attaf, qui portait sur les moyens de mettre en œuvre les directives des deux Chefs d’État pour renforcer les liens de fraternité, de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie, notamment en vue des prochaines échéances bilatérales.

Les conditions d’accueil et de séjour des Tunisiens et des Algériens dans les deux pays, ainsi que de la révision des cadres juridiques afin de faciliter leur intégration et de servir leurs intérêts, ont été aussi discutées.

Le Président Tebboune a chargé le ministre de transmettre ses plus chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de succès au Président Saïed, et ce à la suite de sa récente réélection pour un nouveau mandat, réaffirmant sa détermination, à renforcer davantage les relations de fraternité, de coopération et de complémentarité entre les deux pays, afin de les hisser au plus haut niveau et de relever les défis communs avec confiance et compétence.

Lors de cette rencontre, plusieurs questions d’intérêt commun ont été abordées aux niveaux régional et international, où le Président Abdelmadjid Tebboune a souligné la convergence et l’harmonie des points de vue des deux pays concernant le renforcement de la sécurité et de la stabilité.

Il a également insisté sur l’importance de poursuivre les consultations et la coordination pour faire face aux défis partagés et défendre les causes de la région, en particulier la juste cause palestinienne et l’arrêt des agressions contre le Liban frère.

Communiqué