Migration-Traite des personnes : Deux suspects arrêtés à Sfax

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation de deux personnes chargées du transport de migrants subsahariens, de Kasserine vers Sfax, en vue de les faire participer à des traversées illégales vers les côtes européennes.

Ces deux suspects collaboraient avec des passeurs en échange de sommes d’argent qu’ils faisaient payer à des migrants subsahariens, sachant que ces derniers étaient transportés de Kasserine vers Sfax dans des conditions inhumaines, précise la DGGN.

Arrêtés et placés en détention sur ordre du ministère public, les deux intermédiaires seront notamment poursuivis pour entente visant à faciliter le franchissement illégale des frontières et pour traite d’êtres humains.

La DGGN qui a réaffirmé, dans son communiqué, son engagement « à lutter contre les crimes de traite des êtres humains et contre la migration irrégulière afin de protéger des vies et lutter contre quiconque tente d’exploiter des conditions humaines difficiles pour réaliser des gains illégaux », a appelé les citoyens à coopérer avec les services de sécurité et à signaler tout mouvement suspect lié aux opérations de migration irrégulière ou à la traite des êtres humains en appelant ses services au 71.860.135.

Y. N.