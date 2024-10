Afreximbank prête 3 M$ aux Mediwood Studios en Tunisie

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et Mediwood Studios en Tunisie ont signé un Term Sheet pour une facilité de 3 millions de dollars visant à renforcer la position de Mediwood en tant que contributeur clé à la croissance de l’industrie cinématographique tunisienne.

Dans le cadre de l’accord, signé le 19 octobre 2024 en marge du Creative Africa Nexus Weekend (Canex WKND) 2024, Mediwood Studios utilisera le produit de la facilité de prêt à terme pour l’agrandissement de ses studios afin de mettre en valeur la Tunisie en tant que destination cinématographique et fournir des installations de classe mondiale pour les productions nationales et internationales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Les signataires du Term Sheet au nom d’Afreximbank étaient Kanayo Awani, vice-présidente exécutive de la Banque de commerce intra-africaine, et Mehdi Ajroudi, directeur général de Mediwood Studios, au nom de sa société.

Commentant l’accord, Mme Awani a déclaré qu’Afreximbank s’engageait à garantir que l’économie créative africaine reste pertinente sur la scène mondiale tout en renforçant l’intégration économique, la création d’emplois et en comblant les divisions culturelles.

«En renforçant l’infrastructure cinématographique tunisienne, nous espérons attirer des productions internationales, encourager les talents locaux et promouvoir des récits régionaux authentiques, renforçant ainsi l’influence culturelle de l’Afrique à l’échelle mondiale. Cela fait partie de notre mandat de soutenir les industries créatives africaines à travers le programme Canex», a-t-elle dit.

L’expansion des studios de Mediwood Tunisie positionnera la Tunisie comme une plaque tournante attractive pour les productions cinématographiques nationales et internationales, améliorant la visibilité du pays et son attrait auprès des cinéastes mondiaux et soutenant la promotion des récits et des talents africains.

M. Ajroudi, pour sa part, a déclaré que l’agrandissement des studios favoriserait la création d’emplois et le développement des compétences dans les activités de pré-production, de production et de post-production, car l’infrastructure de classe mondiale permettrait d’accueillir des productions à grande échelle capables de stimuler l’activité économique dans le secteur créatif tunisien.

«Chez Mediwood Studios, nous pensons qu’il est temps pour l’Afrique de devenir le conteur – en partageant notre héritage, nos rêves et nos voix avec le monde», a-t-il déclaré.

Le Canex WKND 2024 de quatre jours, organisé par Afreximbank, s’est tenu du 16 au 19 octobre sous le thème «Un seul peuple, uni dans la culture, créant pour le monde» et a réuni près de 4 000 participants, représentant une diversité de secteurs créatifs en Afrique et dans le monde.

Il comprenait des performances en direct, des discours de leaders et d’experts de l’industrie, des sessions de masterclass, des défilés de mode, des événements sportifs, des concerts de musique énergiques et des vitrines gastronomiques, ainsi qu’un marché et une exposition animés.