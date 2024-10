Rencontre des professionnels tunisiens et italiens du cuir et de la tannerie

Un séminaire technique-B2B des secteurs de transformation du cuir, composants, accessoires et tannerie sur le thème : «La technologie italienne : la clé de la créativité ou le savoir-faire du cuir Italien au service des entreprises tunisiennes» se tient les 23 et 24 octobre 2024 à l’hôtel Novotel Lac à Tunis.

L’évènement, inauguré en présence de l’ambassadeur d’Italie Alessandro Prunas, est organisé et promu par l’ICE Tunis, la Section commerciale de l’ambassade d’Italie à Tunis, en collaboration avec le Bureau des biens d’équipement de l’ICE Rome et les associations professionnelles italiennes du secteur : l’Association nationale des fabricants italiens de machines et accessoires pour la chaussure, la maroquinerie et la tannerie (Assomac) et les Tanneries Italiennes (Unic).

L’initiative fait partie de l’accord signé entre Assomac, Unic et le centre local du CNCC (Centre national du cuir et de la chaussure), soutenue et promue par l’ICE Agence. Elle vise à consolider le partenariat italo-tunisien pour le secteur. Les directeurs généraux des associations sont présents : M. Apolito pour Assomac, M. Zorzi pour Unic directeur Bureau Regione Veneto, pour CNCC M Ben Rejeb.

Les 13 entreprises italiennes qui ont adhéré à l’initiative, opérant toutes dans la production de technologies et de machines, ou dans le tannage et la transformation du cuir sont, notamment, Atom Cutting SPA, Bergi SPA, Bombelli Giancarlo SPA, Ciucani Mocassino Machiery SRL, Da.Mi SRL, Danese SRL-Tannery Equipment, Formicio Enzo SRL, Kymera SRL, ItalProgetti SPA, Lamebo. SRL, Pellami Due C SPA, Spraytech SRL, Tecon SRL.

Plus de 160 opérateurs locaux, producteurs de chaussures, de maroquinerie et de tannage, ont été invités à participer, à travers une campagne de presse et de communication et de «mail-out» conduits par ICE Agence, avec le soutien du Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC) et de la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (FNCC).

Rencontre technique et commerciale

Le premier jour prévoit un séminaire technique (avec les interventions du côté italien d’Assomac, Unic, AICS, du côté tunisien de CNCC, FNCC), qui sera suivi de B to B ciblés. Le deuxième jour, la délégation aura l’occasion d’approfondir sa connaissance du marché local et de visiter à la fois le CNCC, avec ses laboratoires techniques et les entreprises locales sélectionnées de la tannerie, de la chaussure et de la maroquinerie, notamment TMM-Tannerie Megisserie du Maghreb, Soprotic – Ste des Industries de Chaussures, CRK.

Enfin la soirée de clôture sera marquée par un événement de networking – entre opérateurs italiens et tunisiens, accompagnée d’une petite exposition de produits de maroquinerie et de chaussure tunisiens, intitulée «L’art du cuir» : certains produits des vainqueurs du Prix Creatif, organisé chaque année en Tunisie par CNCC, seront placés et mis en «dialogue idéal» avec les tendances du cuir italien, présenté par l’experte Chiara Fantig, collaboratrice historique de Lineapelle, l’événement international italien organisé par Unic, dédié à la production et les tendances du cuir tanné, combiné chaque année en septembre avec l’événement Simac Tanning Tech, foire organisée par Assomac et dédiée aux technologies, aux composants et aux accessoires du cuir.

L’ambassadeur d’Italie à Tunis Alessandro Prunas, qui a ouvert les travaux de la première journée, a déclaré : «Nous sommes heureux d’accueillir en Tunisie cette importante délégation du secteur italien, accompagnée par les directeurs des deux associations professionnelles Assomac et Unic, démontrant l’intérêt et les solides relations de partenariat entre les deux pays. L’Italie est aujourd’hui le leader mondial tant pour les technologies de transformation du cuir avec plus de 65% de la production de machines exportées à l’étranger dans 130 pays, représentant 37% des technologies produites pour le secteur dans le monde, que pour le cuir tanné, avec une production égale à 62% du cuir tanné en Europe et 25% du cuir tanné dans le monde. L’Italie est également un partenaire stratégique de la Tunisie, présent avec des investissements dans des entreprises locales : 70% des 190 plus grandes entreprises tunisiennes du secteur produisent pour l’exportation, parmi celles-ci, environ 60% bénéficient de capitaux étrangers, l’Italie est présente comme investisseur dans 22% des sociétés actives. Un engagement concert, celui de l’Italie, qui trouve son essence dans une collaboration réussie avec les entreprises les plus prometteuses de Tunisie, que nous espérons pouvoir renouveler et élargir à l’avenir.»

Pour le secteur du tannage, les entreprises italiennes présentes se réfèrent à Unic – Tanneries italiennes – association fondée en 1946, l’une des associations mondiales les plus importantes du secteur. Dans sa mission : la diffusion d’une production conforme aux valeurs et à la culture du style, au développement technologique, à la qualité, la durabilité, l’économie circulaire, la responsabilité sociale et environnementale.

L’Unic est membre de Confindustria et de la section dédiée Confindustria Moda, de la Confédération européenne des tanneurs (Cotance), de ICT-Conseil international des tanneurs, et représente aujourd’hui plus de 1140 entreprises associées et 17 900 salariés et une valeur de production en 2023 de plus de 4,3 milliards d’euros, dont 2,9 proviennent d’exportations (environ 67%) à destination de 120 pays.

Pour le secteur des machines et de la technologie, les entreprises italiennes présentes se réfèrent à Assomac – Association nationale des fabricants italiens de machines et accessoires pour chaussures, maroquinerie et tannerie, fondée en 1982, elle représente plus de 130 entreprises manufacturières technologiques, avec une valeur de production en 202, de 650 millions d’euros.

Un secteur dynamique et d’avenir

L’Italie est leader au niveau technologique et en 2023, les zones de destination des exportations de machines et de technologies étaient de cet ordre : Europe 48,2%, Asie 22,6%, Amériques 19,4%, Afrique 8,2% et Océanie 1,6%. Dans ce contexte, la Tunisie se classe au 11e rang des marchés commerciaux.

Du côté tunisien, pour le secteur chaussure-maroquinerie-tannage, il existe environ 190 grandes entreprises, dont plus de 68% producteurs de chaussures (25% producteurs de maroquinerie et le reste des sociétés actives dans le tannage). Parmi ces 190 sociétés, environ 60% sont offshores, environ 40% à capitaux étrangers ou mixtes.

Les exportations du secteur chaussure-maroquinerie-tannage en 2023 ont été égales à environ 2 252 millions de dinars, soit environ 665 millions d’euros et ont représenté 4% des exportations tunisiennes.

La directrice du bureau de l’Agence ICE de Tunis Francesca Tango a déclaré : «Nous sommes heureux de collaborer à la promotion et au soutien de l’accord signé entre Assomac-Unic-CNCC et d’avoir ici présents durant ces deux journées technologiques les directeurs Assomac – M Apolito et Unic Bureau Veneto M Zorzi, témoignant le long travail réalisé en collaboration avec le CNCC et la FNCC locaux pour cette initiative. L’accord signé entre les partenaires italiens et tunisiens vise à consolider les relations existantes et à mettre en œuvre et matérialiser des actions de coopération conjointes, grâce à ces deux jours de partenariat Italie-Tunisie, mais aussi à renforcer le domaine des études, de la formation technique, de la promotion du secteur et des entreprises. Les deux jours seront une opportunité de compréhension mutuelle de l’état des lieux dans les deux pays, de croissance et d’actualisation pour une industrie de plus en plus durable et d’avant-garde».

