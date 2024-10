Conférence à Tunis pour un partenariat arabe dans les technologies géospatiales

La 4e conférence internationale sur les sciences et technologies géospatiales avancées (TeanGeo 2024) se tient à Tunis, mercredi 23 et jeudi 24 octobre 2024, avec la participation d’éminents chercheurs, spécialistes et professionnels dans le domaine des innovations technologiques.

Placée sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette 4e conférence est organisée par le Centre régional de télédétection des États de l’Afrique du Nord (CRTEAN). Son objectif, selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, dans son discours d’ouverture, lu par le directeur de la Coopération internationale audit ministère Malek Kochlef, est de «promouvoir la coopération scientifique et technologique entre universitaires, chercheurs et professionnels en vue de construire un nouveau partenariat arabe».

«La Tunisie s’est concentrée sur le développement de ses ressources humaines dans les technologies avancées et la maîtrise technologique, qui ne sont plus monopolisées par les pays développés», a-t-il ajouté, rappelant que la Tunisie a œuvré à promouvoir le système de télédétection à travers l’utilisation des données satellitaires dans les domaines de l’agriculture, des ressources en eau, du contrôle des frontières et de la lutte contre le terrorisme.

Le directeur général du CRTEAN, Hedi Gashut, a passé en revue les réalisations importantes de ce centre au cours de la période écoulée, exprimant l’espoir que les décideurs des pays arabes contribueront à son influence. Il a déclaré que «les pays arabes s’efforcent de partager leur expertise dans les technologies spatiales, afin de développer leurs ressources humaines et de faire face aux catastrophes naturelles, climatiques et autres».

I. B.