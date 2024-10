Tunisie : Kaïs Saïed multiplie ses visites nocturnes dans la capitale (Vidéo)

Le président de la république va-t-il devoir faire le tour de toutes places publiques de la capitale pour que celles-ci soient enfin réaménagées et embellies comme elles auraient dû l’être normalement par les services municipaux ?

Cette question s’est posée à nous en découvrant, ce matin, samedi 26 octobre 2024, un communiqué publié par les services de la présidence de la république sur les réseaux sociaux, où il est écrit ceci : «Lors d’une visite au centre de la capitale vendredi soir, le président Kaïs Saïed a ordonné le réaménagement des places de Barcelone et Mongi Bali, comme ce fut le cas pour la place Pasteur». Cette dernière, réaménagée et restaurée, avec la piscine municipale du Belvédère qu’elle jouxte, par les équipes du génie militaire, grâce à un financement de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat), avait fait l’objet d’une visite du président de la république, le 22 octobre. C’est dire l’importance que les autorités accordent à une telle réalisation ! Et quand on connaît l’état calamiteux de la plupart des stades de la république, on ne peut qu’espérer des visites similaires du chef de l’Etat pour aider à trouver les fonds pour les restaurer et les mettre à niveau.

Une vidéo de la visite présidentielle d’hier soir au centre-ville de Tunisie a été diffusée où l’on voit le président de la république prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux de rénovation de la Maison de la culture Ibn Khaldoun qu’il avait ordonnés il y a quelque temps et qui sont réalisés grâce à un financement de la même Biat, dont le siège se trouve à proximité de ce haut lieu de la culture tunisienne.

Le président a relevé plusieurs lacunes auxquelles il faut remédier rapidement, car «ni les rénovations superficielles ni les demi-mesures ne sont acceptables», a-t-il déclaré, selon le communiqué de la présidence, sans que l’on sache à qui précisément ce reproche est-il adressé, si ce n’est au gouvernement lui-même.

Le chef de l’État s’est ensuite rendu au siège du ministère de l’Intérieur, où il a rencontré le ministre de l’Intérieur, le secrétaire d’État à la Sécurité nationale et plusieurs responsables de la sécurité. Il a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de criminalité et faire respecter la loi, recommandation qu’il ne cesse de faire face à la montée de la violence dont se plaignent sans cesse les citoyens.

I. B.