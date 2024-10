Etude : Changement climatique, marginalisation et exode en Tunisie (vidéo)

Une étude menée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) dans deux régions tunisiennes économiquement défavorisées a montré que le changement climatique frappe plus durement les familles pauvres, et en particulier les femmes, dont la situation socio-économique s’est encore aggravée. (Vidéo)

L’étude, intitulée «Changement climatique, impacts et effets inattendus : causes et conséquences, El-Alaa à Kairouan et Kalaat Andalous en Ariana, à titre d’exemples» a été conçue pour sensibiliser aux défis liés au changement climatique, une réalité actuelle qui nécessite une adaptation. des politiques qui prennent en compte la capacité des communautés locales à être résilientes face au climat, a déclaré la coordinatrice du Département de la justice environnementale et climatique du FTDES, Inès Labiadh, lors d’une conférence de presse, mardi 29 octobre 2024, la la salle Le Rio à Tunis, soulignant que les régions d’El-Alaa, dans le gouvernorat de Kairouan et Kalaat Andalous, dans le gouvernorat de l’Ariana, ont été choisies pour l’étude précisément parce que, malgré leurs positions géographiques différentes, elles ont de nombreux problèmes en commun, principalement liés à la pénurie d’eau, à la sécheresse, à l’impact sur les sources de revenus , un chômage élevé, la pauvreté et la détérioration des infrastructures.

L’auteur de l’étude, Iman Kochbati, professeur de sociologie et de démographie, a déclaré que le document met en évidence les manifestations et l’impact du changement climatique dans les deux régions les plus pauvres de Tunisie, sur la base des données fournies par la carte de la pauvreté de l’Institut national de la statistique en Tunisie pour 2020.

Il vise également à mettre en évidence la relation entre le changement climatique et la marginalisation dans ces deux régions, avec pour conséquence la migration.

Selon l’étude qui adopte une approche méthodologique mixte combinant des données quantitatives et qualitatives et basée sur une analyse de genre, le changement climatique a profondément aggravé la situation sociale des habitants d’El-Alaa et de Kalaat Andalous, car il a réduit la production et revenus agricoles. De même, le pouvoir d’achat a diminué et le chômage a augmenté, ainsi que l’éclatement des familles, l’exode vers la capitale et un état de malaise général.

I. B. (avec Ansamed)